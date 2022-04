Impianti di affissione, riqualificazione al via e ne arrivano 16 nuovi

L’amministrazione comunale ha avviato, tramite la società affidataria del servizio di affissione, la manutenzione e sostituzione di tutti gli impianti di affissione del territorio comunale. L’intervento chiesto consiste in particolare nella verniciatura e riqualificazione o nella sostituzione in caso di pannelli particolarmente anmalorati. Gli uffici operativi del Comune, diretti dal geometra Franco Siena, hanno provveduto a compilare una mappatura completa degli impianti e delle plance che risultano essere in totale 244, di cui 150 necessitano di verniciatura e 94 di sostituzione.

Ma il lavoro non finisce qui perché l’amministrazione ha stabilito di incrementare la tipologia degli impianti ad Armenzano, San Presto, Santa Maria di Lignano, Pian della Pieve e Porziano, nei pressi dei cimiteri di Assisi, Petrignano e Santa Maria degli Angeli e in via D’Annunzio, nelle adiacenze del Teatro Lyrick. Prima di installare i nuovi impianti di affissione, in tutto 16, sarà acquisita l’autorizzazione paesaggistica e, una volta ottenuta, si procederà con i lavori.

“Quest’operazione di mappatura di tutte le plance – ha detto il sindaco Stefania Proietti – è importante per conoscere lo stato degli impianti ed è stato fatto anche un lavoro di tracciabilità assegnando un numero identificativo per le successive manutenzioni ordinarie. Ma è ancora più importante perchè abbiamo chiesto alla società competente di procedere al più presto con una manutenzione straordinaria di tutti gli impianti per una questione di decoro della città nel rispetto dell’informazione a disposizione, anche con questo mezzo, dei cittadini e dei visitatori ”.

