In giro senza permesso di soggiorno: espulso

Nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto a Bastia Umbra, gli agenti della squadra volante del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno fermato un 21enne, di nazionalità albanese, senza alcun valido documento di identità al seguito. E, si è scoperto in seguito, senza permesso di soggiorno

I poliziotti, al fine di verificare la sua condizione di regolarità sul territorio nazionale, lo hanno condotto presso la sede del Commissariato per le procedure di fotosegnalamento e avviato ulteriori indagini con il supporto dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia. Il 21enne è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno. Per tale motivo, a suo carico, è stato emesso un provvedimento di espulsione.

A Cannara invece – rivela l’account Facebook della questura di Perugia – è arrivato “Borghi Sicuri” della Questura di Perugia hanno toccato anche la città nota per la cipolla. Basata su un’azione sinergica tra gli uomini della Polizia di Stato, le altre forze dell’ordine e l’amministrazione comunale, l’attività ha permesso di individuare preventivamente gli obiettivi da monitorare per assicurare la massima efficacia all’azione di controllo. “Al termine delle operazioni, il sindaco Fabrizio Gareggia ha voluto ringraziare i nostri colleghi per l’impegno nell’assicurare ai cittadini condizioni di sicurezza e di legalità”, si legge su Facebook. Il progetto “Borghi Sicuri” ha la finalità di assicurare una attività di controllo del territorio che possa tenere conto, contemporaneamente, delle esigenze di prevenzione evidenziate dall’analisi dei dati relativi alla criminalità nella provincia di Perugia, e della richiesta e percezione di sicurezza della popolazione, attraverso, anche, le istanze e sollecitazioni delle comunità, intendendo per queste, non solo le istituzioni pubbliche ma anche le medie e piccole aggregazioni sociali. Lo scopo di una attività di prevenzione che sia organizzata e disciplinata è quella di corrispondere alle esigenze di sicurezza reale e percepita del cittadino, dando concretezza al concetto dell’ “Esserci Sempre”, caposaldo dell’azione svolta dalla Polizia di Stato.

