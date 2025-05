Incendio a Matteotti, per limitare i disagi allestite due aree di sosta per studenti e personale di Alberghiero e Convitto

Misure provvisorie e di emergenza, in programma vertice con Saba per limitare disagi di abbonati e utenti

Il Comune di Assisi ha attivato due aree di sosta, straordinarie e gratuite, per agevolare al massimo studenti e personale degli istituti scolastici “Convitto” e “Alberghiero” che utilizzavano il parcheggio Matteotti, attualmente inagibile a causa dell’incendio che lo ha colpito il 2 maggio scorso.

La prima è a Santa Maria degli Angeli, in prossimità del Teatro Lyrick, dove sarà possibile parcheggiare gratuitamente la vettura e raggiungere la parte alta della città, attraverso autobus di linea ordinari che arriveranno e ripartiranno proprio in Piazza Matteotti. Il servizio, gestito da Busitalia, prevede l’acquisto di un biglietto. La fermata dei bus è collocata all’andata davanti all’ingresso del parcheggio del Lyrick e al ritorno in Piazza Matteotti.

Gli orari delle corse degli autobus di linea sono i seguenti: Andata (salita da fermata presso parcheggio Lyrick): 6.16, 6.44, 7.06, 7.33, 7.35, 7.37, 7.46, 8.14, 8.37, 8.57, 9.17, 9.37. Ritorno (discesa da fermata in Piazza Matteotti): 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 12.45, 13.00, 13.20, 13.30, 13.40, 13.45, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00.

La seconda area di sosta messa a disposizione del Comune – individuata in via eccezionale e transitoria, per un numero determinato di veicoli, ad uso di studenti e personale di “Convitto” e “Alberghiero” di Assisi – è nel piazzale della Rocca Maggiore, dove sarà possibile parcheggiare gratuitamente i mezzi e raggiungere a piedi l’area del Matteotti.

Si tratta misure straordinarie e provvisorie, dettate dalla situazione di emergenza, messe in atto dall’Amministrazione comunale, almeno fino all’imminente termine dell’anno scolastico, per venire incontro alle esigenze degli utenti delle scuole Convitto Nazionale “Principe di Napoli” e Istituto Alberghiero di Assisi, siti proprio in Piazza Matteotti, che non possono più usufruire del parcheggio colpito dall’incendio.

Nelle prossime ore è previsto un vertice con Saba, gestore del parcheggio Matteotti, per affrontare tutti i vari aspetti legati alla chiusura dello stesso e limitare al massimo i disagi di abbonati e utenti.

