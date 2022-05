Incidente a Costano, ferita una donna: ambulanza sul posto (foto)

Incidente a Costano di Bastia Umbra, dove stamattina, giovedì 19 maggio 2022, intorno alle 10 l’auto guidata da una signora sarebbe – secondo le prime informazioni – stata ‘centrata’ da un altro mezzo. La signora apparentemente usciva dalla farmacia e si sarebbe immessa in strada senza dare la precedenza. A colpirla un mezzo pesante.

La donna è stata curata dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, nelle vicinanze della farmacia di Costano di Bastia Umbra. La signora, scossa ma tutto sommato illesa, è reattiva e starebbe – sempre secondo le prime informazioni – “benone”. Era come detto la conducente dell’auto, colpita dal lato del passeggero. Sul luogo dell’incidente a Costano anche i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e la polizia locale bastiola per i rilievi del caso.

In precedenza, l’otto maggio 2022, un incidente stradale si era verificato tra Ospedalicchio e Bastia sulla corsia direzione Folignolo. Coinvolta una sola autovettura, con una persona ferita estratta dalla squadra dei vigili del fuoco di Perugia e consegnata al 118. Sconosciute al momento le sue condizioni. Sempre nel Comune di Bastia Umbra a febbraio, un incidente stradale in via dei Tigli nella zona industriale di Bastia Umbra. A scontrarsi una Fiat 500x contro un furgone Iveco. In quel caso il ferito, lieve, era stato affidato alle cure del 118.

