Incidente a Villa Gualdi nel tardo pomeriggio: illesi i conducenti

Incidente a Villa Gualdi intorno alle 18.30 di oggi, venerdì 25 marzo. Sul posto la Polizia Locale di Assisi. Lo scontro, su via Patrono d’Italia all’altezza dell’incrocio con via Francesca e via Ospedale delle Pareti, fra due auto che dalle prime informazioni si sarebbero scontrate sfiorandosi e finendo fuori alla carreggiata. Sempre dalle prime informazioni non ci sarebbero danni alle presone coinvolte. Un punto non nuovo a scontri fra mezzi, anche in passato diversi gli incidenti. Disagi alla circolazione in un orario di punta con il carro attrezzi che è intervenuto per rimuovere le auto danneggiate. La Polizia Locale per i rilievi del caso sul posto oltre a dirigere il traffico accumulatosi a causa dello scontro.

(Aggiornamenti nelle prossime ore)

