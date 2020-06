Incidente a Costano, quattro auto coinvolte e tre feriti (foto)

(S.B./F.P.) Incidente a Costano, all’altezza dell’incrocio principale della frazione di Bastia Umbra, intorno alle 11 di questa mattina, sabato 13 giugno 2020. Scontro poco dopo i semafori (direzione Passaggio di Bettona) e sirene spiegate che hanno allertato i residenti dell’intero comprensorio. Sul posto ambulanza del 118 e Vigili del Fuoco. Traffico interrotto e deviato, al momento poco chiara la dinamica.

Stando alle prime informazioni raccolte, l’incidente a Costano sarebbe uno scontro tra quattro auto, con almeno tre feriti su cinque persone coinvolte. Le condizioni delle persone ferite non sono al momento chiare, alcune sarebbero state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto 2 ambulanze dell’ospedale di Assisi, un’auto medica e due mezzi dei vigili del fuoco, sempre del distaccamento di Assisi. Una delle auto coinvolte si è ribaltata.

Il tutto è successo in via Amendola. La ricostruzione della dinamica del sinistro sarà effettuata dalla municipale bastiola, agli ordini del maggiore Carla Menghella. Sul posto c’è anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bastia Umbra, dipendente dalla compagnia di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli. Sul luogo anche molti cittadini richiamati dallo schianto.

(Articolo in aggiornamento)