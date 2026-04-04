Incidente con cappottamento a Rivotorto, ennesimo scontro sulle strade del territorio

Ancora un incidente stradale ad Assisi, dove negli ultimi giorni si registra un preoccupante aumento di sinistri sulle strade del territorio. L’ultimo episodio è avvenuto in via Sacro Tugurio a Rivotorto poco prima delle 14 di sabato 4 aprile, quando un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida del veicolo una donna, rimasta illesa nell’impatto: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stata comunque presa in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine intervenute sul posto.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

L’episodio si inserisce in una serie di incidenti che negli ultimi giorni stanno interessando la zona di Assisi, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore prudenza alla guida, soprattutto nei tratti più trafficati o critici della viabilità locale.

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