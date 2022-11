Incidente in bici sulla ciclabile, morto il 63enne ricoverato a Perugia

Il sinistro tra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto. Ora si è in attesa della decisione del giudice per l'eventuale autopsia

È purtroppo deceduto il 63enne originario di Bastia Umbra che nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre ha impattato contro la rete di recinzione che delimita il cantiere della pista ciclabile Spoleto – Assisi, nel tratto tra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto. Si aspetta ora di sapere se sul corpo dell’uomo sarà disposta l’autopsia, per capire se il decesso sia dovuto a un malore precedente all’impatto o in conseguenza di esso. In quel sinistro l’uomo aveva riportato la frattura di una vertebra ed era stato ricoverato, dopo i primi soccorsi prestati sul posto, al Santa Maria della Misericordia a Perugia. L’uomo, secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia locale di Assisi che indaga per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, era ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale perugino. Sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso indagini; la famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Delfo Berretti.

