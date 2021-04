Incidente mortale a Bettona, perde la vita una quarantasettenne

Incidente mortale poco prima delle 13 a Bettona, nella zona di Passaggio. La vittima sarebbe una donna, B.S. le sue iniziali, di 47 anni, residente nel perugino. L’incidente si è verificato in via Romagna, alla periferia della frazione di Passaggio. Per cause in corso di accertamento, un’auto si sarebbe ribaltata finendo in un fossato. La persona alla guida dell’auto non avrebbe avuto scampo. Sul posto il 118, i carabinieri della compagnia di Assisi e i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Da una prima ricostruzione sembra infatti che la conducente abbia fatto tutto da sola.

(Foto in evidenza, redazione AssisiNews. Foto in basso, vigili del fuoco)