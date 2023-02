Incidente mortale sul lavoro, disposta l’autopsia sul corpo dell’operaio 56enne

È stata disposta l’autopsia che si terrà nella giornata di oggi sul corpo della vittima dell’incidente mortale sul lavoro avvenuto a Ospedalicchio nei giorni scorsi. La vittima è Zaim Jacaj, caduto da una scala venerdì 27 gennaio 2023 e inizialmente ricoverato in prognosi riservata con politrauma al Santa Maria della Misericordia. L’uomo, albanese da anni residente ad Assisi, stava tentando di risolvere un’infiltrazione d’acqua da un negozio di Ospedalicchio: pochi giorni dopo il ricovero, lunedì, un aggravamento delle sue condizioni e la morte. Il suo datore di lavoro è indagato, un atto dovuto in attesa dell’autopsia che come detto verrà eseguita nella giornata di oggi. La famiglia dell’uomo è difesa

Pochi giorni dopo l’incidente mortale sul lavoro, un altro caso, fortunatamente non mortale, alla Tacconi: è ancora ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Perugia l’operaio ferito in un incidente sul lavoro verificatosi martedì nel primo pomeriggio ad Assisi all’interno delle Fonderie Tacconi, nel reparto fusorio. La dinamica dell’infortunio non è al momento chiara, si sa però che l’operaio, un 50enne residente ad Assisi, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Perugia a causa di un trauma cranico. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuto personale della Usl 1 e i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino. In una nota congiunta le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil territoriali e la Rsu aziendali hanno espresso “solidarietà” al 50enne e “inviato alla Tacconi una richiesta urgente di un incontro incentrato sulla sicurezza e sull’ambiente di lavoro”.

