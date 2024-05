Incidente nel sottopasso di via Patrono d’Italia: scontro tra due auto (foto)

Incidente nel sottopasso di via Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli, danni alle auto ma nessun ferito. Il sinistro è accaduto intorno alle 13, ora di pranzo, di venerdì 3 maggio 2024. Due i mezzi coinvolti, che hanno riportato diversi danni. Sul posto la polizia municipale di Assisi per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi.

Tanta paura per i conducenti delle due auto e per gli altri conducenti. Secondo le prime informazioni, l’auto più piccola, che scendeva il sottopasso, avrebbe perso il controllo ed è stata ‘centrata’ dall’altra auto che saliva in direzione McDonald’s. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

Foto redazione Assisi News

