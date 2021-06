Incidente stradale a Petrignano, investita 16enne: è ricoverata a Perugia

La giovane stava passeggiando in viale Indipendenza, zona non nuova a simili incidenti

È ricoverata in prognosi riservata la ragazza di 16 anni investita in un incidente stradale a Petrignano di Assisi da un’auto condotta da una giovane del posto. La notizia è stata riportata dalla Nazione Umbria in edicola questa mattina, 24 giugno 2021.

L’investimento poco dopo le ore 10,30 di mercoledì 23 giugno 2021, in viale Indipendenza, una strada ad alto traffico e già conosciuta per episodi simili, via Indipendenza. L’adolescente è stata prontamente soccorsa con l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi. L’impatto con l’auto è stato molto violento al punto tale da spaccare il parabrezza della vettura, una Lancia Y. Il veicolo è stato sequestrato.

L’adolescente, che secondo le prime informazioni stava facendo una passeggiata, è stata prontamente soccorsa e trasportata al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ha riportato varie fratture: è ricoverata in Neurochirurgia, in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente stradale a Petrignano, per i rilievi del caso, sono arrivati i Carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli, e i sanitari del 118 di Assisi.

Nel 2008 un uomo aveva perso la vita in un incidente stradale – uno scontro tra auto e trattore – capitato nella stessa zona e in più occasioni i cittadini di Petrignano si erano lamentati per il problema dell’eccessiva velocità lungo le strade che attraversano la frazione, in particolare Viale Indipendenza e via Eugubina. Erano state anche raccolte delle firme, ma evidentemente dopo oltre 10 anni la velocità rimane un problema.

© Riproduzione riservata