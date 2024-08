Incidente stradale a Santa Maria, scontro moto – auto: morto un 53enne (foto)

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso, la municipale e il 118: purtroppo inutili i soccorsi

Incidente stradale a Santa Maria degli Angeli nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto 2024, uno scontro moto – auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.45, in via Protomartiri Francescani, nella zona de Le Cave. Ci sarebbe purtroppo una vittima, un 53enne originario del Sud Italia da poco trasferitosi in Umbria, nello specifico a Cannara, che era alla guida della moto. Alla guida dell’auto una signora residente della zona: all’origine dello scontro ci sarebbe, forse, una mancata precedenza.

Sul posto dello scontro moto – auto i carabinieri – del radiomobile e delle stazioni di Assisi e Santa Maria degli Angeli – tutti dipendenti dalla compagnia di Assisi, guidata per l’occasione dal capitano Bruno Leo; due pattuglie della municipale guidata dal comandante Antonio Gentili, che hanno transennato la zona e ‘organizzato’ la viabilità; e l’ambulanza e l’automedica del 118 dell’ospedale di Assisi, anche se i soccorsi sono stati purtroppo inutili.

Per il comprensorio si tratta del secondo incidente mortale da inizio anno, il quarto se si contano un sinistro avvenuto a giugno a Lidarno con vittima il carrozziere palazzano Ennio Verducci e la morte di Carla Bosio, 76enne residente a Bettona che ad aprile aveva tragicamente perso la vita a Pian di Porto, frazione di Todi, mentre attraversava la strada. A giugno al confine tra Bastia e Bettona era purtroppo deceduta Anisoara Pintilli, 58enne rumena residente a Bettona ed era rimasto ferito il marito 61enne; a inizio marzo a perdere la vita era stata la ventinovenne Ilaria Bertinelli, la cui macchina era finita contro il muro di un’abitazione a Tordibetto.

