Incidente stradale tra Palazzo e Petrignano, tre persone ferite (foto)

Incidente stradale tra Palazzo e Petrignano, tre persone ferite. Come informa una breve nota dei vigili del fuoco, alle ore 20:20 del 16 giugno 2022 la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi è intervenuta per incidente stradale sulla strada provinciale 248 tra Palazzo e Petrignano. Due auto coinvolte, tre persone ferite in codice 2; i feriti sono stati portati a Perugia (due) e Assisi. Sul posto un’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi e i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino. Sul posto anche un tecnico del Comune per un intervento di ripristino del palo dell’illuminazione”. Secondo le prime informazioni le due auto si sarebbero schiantate procedendo tra direzioni opposte, per cause in corso di accertamento, e tra i feriti ci sarebbe purtroppo anche un bimbo che avrebbe riportato un trauma a una gamba.

Su tutt’altro fronte rispetto all’incidente stradale tra Palazzo e Petrignano, tre persone ferite gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nel corso di un servizio di controllo del territorio a Bastia Umbra, hanno sottoposto a controllo – in zona Bastiola – un autocarro che procedeva a velocità sostenuta effettuando pericolosi sorpassi.

Una volta riusciti a far arrestare la marcia del tir, il conducente – un cittadino italiano, classe 1970 – ha riferito agli operatori di aver dimenticato a casa la patente di guida. Gli accertamenti condotti dai poliziotti guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno permesso di verificare che l’uomo, con a carico precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, avesse la patente revocata e circolasse indisturbato alla guida del tir. Al termine dei controlli, gli agenti del Commissariato di Assisi hanno sottoposto l’autocarro a fermo amministrativo e hanno elevato al conducente una sanzione pecuniaria di 5.100 euro per guida con patente revocata.

