Incidente sul lavoro, ferito 22enne ‘schiacciato’ dal bobcat

Il fatto è successo in un'azienda agricola della zona, indagini in corso. Il giovane non è in pericolo di vita

Incidente sul lavoro ad Assisi, con ferito un giovane 22enne. I fatti sono accaduti soccorso alle 18 di martedì 10 ottobre 2023 all’interno di un’azienda agricola a gestione familiare nella zona di Torchiagina, di cui è titolare un familiare del ragazzo. Il giovane è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia, dove è stato trasportato in codice rosso dal personale sanitario del 118: non è in pericolo di vita e sarebbe rimasto ferito dopo che un bobcat che padre e figlio stavano provando a far ripartire si è ribaltato accidentalmente. Il giovane ha riportato uno schiacciamento all’altezza di addome e torace. Sul fatto indagano gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Usl e i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino.

Pochi giorni fa un incidente sul lavoro simile, purtroppo finito in tragedia. Un uomo di 66 anni di origini albanesi, Rrok Gjoni, è morto il 4 ottobre 2023 in via Lago di Bolsena frazione di Matigge di Trevi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando su un campo con una motozappa, mezzo di sua proprietà. Il 66enne è rimasto incastrato sotto il mezzo e sarebbe morto sul colpo. L’incidente sembrerebbe possa essere stato causato da un improvviso movimento della motozappa. Pochi giorni prima un operaio aveva perso la vita in un cantiere edile in una frazione di San Venanzo, schiacciato da un macchinario caduto al suolo dall’alto, schiacciando l’operaio senza lasciargli scampo. Dall’inizio dell’anno sono in totale 17 i morti sul lavoro in Umbria.

