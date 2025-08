Triplo incidente tra Rivotorto e Santa Maria: rallentamenti e disagi, arriva anche Nibbio (foto e video)

Code e disagi tra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto, nel primo pomeriggio del 4 agosto 2025, per un triplo incidente stradale verificatosi sulla Centrale Umbra – SS 75 in quella zona. Sul posto è stato ‘avvistato’ anche Nibbio e disagi sono segnalati anche dal monitoraggio del traffico in tempo reale presente su Google. (Continua dopo la foto)

Secondo le prime informazioni un camion bisarca adibito al trasporto auto è finito fuori strada tamponando anche una vettura con a bordo due persone. Ma, come hanno reso noto i pompieri, successivamente si sono verificati altri due incidenti, per un totale di un triplo incidente. (Continua dopo il video di GB- link diretto)

Il più grave, in direzione Foligno, poco prima dello svincolo per Rivotorto, dove una bisarca ha tamponato un’autovettura, finendo poi fuori carreggiata. Le persone coinvolte sono riuscite ad abbandonare i veicoli in autonomia. (Continua dopo il video di Mario Lillocci – link diretto)

Successivamente, sempre lungo la SS 75, si sono verificati altri due incidenti: uno nella stessa direzione del primo evento, probabilmente causato dai rallentamenti del traffico, e un altro in direzione opposta, dopo lo svincolo per Santa Maria degli Angeli.

Foto di Mario Lillocci e dei vigili del fuoco

