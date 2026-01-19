Incontro su Piazza del Vescovado, il comitato di residenti porta le sue proposte: più vigili e segnaletica

Nel pomeriggio di giovedì il sindaco di Assisi Valter Stoppini e l’assessore al bilancio Donatella Casciarri, insieme alla Giunta Comunale, hanno incontrato il Comitato del Centro Storico di Assisi per un primo confronto sulle principali criticità segnalate dai residenti. Al centro dell’incontro i temi della gestione della ZTL, della viabilità e della sicurezza, con particolare attenzione alla zona di Piazza Vescovado, interessata da un intenso afflusso di visitatori legato agli eventi dedicati a San Carlo Acutis.

La riunione, richiesta dal Comitato e promossa dall’assessora Casciarri, si è focalizzata sulla situazione critica di Piazza del Vescovado, segnata dal crescente squilibrio tra il grande afflusso di visitatori ed i residenti e parrocchiani che vi abitano. Il Comitato, in attesa di un piano organico e strutturato, ha richiesto l’attuazione di alcune misure urgenti per fronteggiare la prossima stagione turistica ed ovvero:

1. Presenza attiva ed efficace di vigili urbani: assegnazione di almeno due vigili urbani in Piazza del Vescovado nei giorni di massimo afflusso religioso, per gestire e assicurare la percorribilità di Piazza del Vescovado e della principale via d’uscita dal centro storico, via S. Apollinare, garantendo la sicurezza dei pedoni ed il diritto e la libertà dei residenti di andare e venire dalle proprie abitazioni.

2. Arredo urbano e segnaletica: riorganizzazione dell’arredo urbano e installazione di segnaletica chiara e multilingue per istruire i visitatori, delimitando meglio aree pedonali e di transito veicolare e sostituendo le transenne di emergenza con soluzioni più stabili e decorose.

3. Assegnazione di posti Taxi/NCC, di fronte al Convento di S.Quirico e utilizzabili dai residenti nelle ore serali e notturne, per evitare soste temporanee in doppia fila e ulteriori disagi alla viabilità nella piazza.

Sindaco e assessori hanno accolto favorevolmente le proposte, impegnandosi a vagliare e attuare le misure urgenti, nonché a proseguire gli incontri con il Comitato. Per quanto riguarda proposte a lungo termine e di ampio respiro sull’area del Vescovado, si è stabilito di attendere l’insediamento del nuovo vescovo, Mons. Felice Accrocca, per estendere il dialogo alla terza parte interessata e trovare così una convivenza duratura e sostenibile tra pellegrini e residenti. Per il Comitato, Piazza del Vescovado rappresenta l’esempio più lampante della sempre maggiore disparitá tra la vita dei residenti e quella di turisti e pellegrini, in quanto ciò di cui usufruiscono i visitatori finisce per diventare inaccessibile ai residenti. Pertanto è banco di prova, luogo fondamentale per attuare non solo un buon governo, ma anche una migliore visione di Assisi, in cui i residenti contribuiscono all’attrattività della città ed i flussi turistici sono gestiti in modo piú rispettoso verso chi vi abita.

Varchi ZTL

Un altro punto affrontato riguarda i varchi elettronici della ZTL, quale strumento per migliorare il controllo della viabilità e delle soste entro le mura. Il Comitato auspica che questi diventino uno strumento efficace per migliorare la vivibilità e la fruibilità del centro storico per tutti, senza però penalizzare servizi e attività in centro. A tal fine, il Comitato intende monitorare attentamente i risultati che emergeranno durante il periodo di prova.

La giunta

“È stato un incontro costruttivo che conferma l’importanza del confronto con chi vive quotidianamente il centro storico. Come Amministrazione abbiamo l’obiettivo di garantire ordine, sicurezza e qualità degli spazi urbani, soprattutto nei periodi di maggiore presenza turistica. Stiamo già lavorando per migliorare l’organizzazione dei flussi, la segnaletica e l’arredo urbano, a partire da Piazza Vescovado”, dichiara il sindaco Valter Stoppini. Il Comitato ha dimostrato particolare interesse per il tema della ZTL e i presenti, tutti residenti del centro storico, hanno espresso la loro opinione a favore, riconoscendone il ruolo fondamentale nella tutela della vivibilità. Durante il confronto sono state esaminate alcune proposte avanzate dal Comitato, tra cui il miglioramento della segnaletica per pedoni e veicoli e una riorganizzazione delle fermate di taxi e NCC per ridurre la congestione davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore. “Il contributo del Comitato è stato proficuo e concreto – ha affermato l’assessore Donatella Casciarri –, alcune indicazioni sono già oggetto di valutazione da parte degli uffici comunali, in particolare per quanto riguarda la gestione della viabilità nei momenti di maggiore afflusso e il controllo degli accessi al centro storico. L’Amministrazione è disponibile a recepire le proposte compatibili con il quadro normativo e organizzativo”. Come confermato dall’Amministrazione il confronto proseguirà all’interno del tavolo tecnico “Vivere il Centro”, di prossima attivazione, al quale il Comitato parteciperà attivamente. “Il nostro centro storico è patrimonio dell’umanità ma anche luogo di vita quotidiana – ha concluso il Sindaco – . Solo attraverso un dialogo costante con i residenti possiamo individuare e costruire soluzioni più giuste e durature”.

Il Comitato dei Residenti del Centro Storico di Assisi

Il Comitato si è costituito spontaneamente nel 2025, a seguito di afflussi sproporzionati che hanno causato limitazioni e disagi per la popolazione residente. La sua missione è trasformare il centro storico Assisano da mera cartolina turistica a cuore vitale e pulsante dell’intero comune, un luogo in cui tutti, residenti e non, possano sentirsi accolti. Il Comitato considera la residenzialità una risorsa cruciale per migliorare la qualità della vita, l’attrattività turistica ed economica, la sicurezza sociale e per incentivare un modello abitativo sano e sostenibile.

Attraverso la collaborazione con associazioni di categoria e istituzioni, intende contribuire al miglioramento complessivo della città, riempiendo quel posto spesso vuoto ai tavoli delle decisioni Assisane: gli abitanti del centro storico.

Come Partecipare

Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che dimorano in maniera continuativa o hanno familiari non autosufficienti in centro storico.

Il Comitato svolge riunioni bi-settimanali presso il Circolo Arnaldo Fortini per discutere, vagliare e scegliere proposte ed iniziative a breve e lungo termine.

Per entrare nella community Whatsapp del Comitato dei Residenti basta usare questo link: https://chat.whatsapp.com/HByWlLMgPgR2th7AT88cXO

