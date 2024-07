Incuria ed erba infestante ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, continuano le segnalazioni (foto)

Erbacce su strade e mura del centro storico a due passi dalla Cattedrale di San Rufino, anche in via Gabriele D'Annunzio le piante invadono la strada e i parcheggi vicino alla stazione

Ancora incuria e degrado ad Assisi. Sono nuovamente i cittadini a segnalare alla nostra redazione esempi di trascuratezza e abbandono, dopo che già altri avevano protestato per la situazione di Petrignano dicendo “Si pensa all’accoglienza dei pellegrini e ci si dimentica dei cittadini”.

Tanti i casi di incuria che vengono quotidianamente portati all’attenzione pubblica come il verde che imperversa tra le mura e le strade del centro storico. Di fronte alla Cattedrale di San Rufino, uno dei luoghi più visitati, l’erbacce crescono indisturbate tra le pietre dell’antica pavimentazione svilendone la rilevanza. E ancora, scendendo da via Dono Doni, le piante spontanee (la classica muraiola, ndr) diventano persino arredo urbano andando invadere completamente il muro che costeggia la strada. (Continua dopo la gallery)

lIl verde regna sovrano anche a Santa Maria degli Angeli. In via Gabriele D’Annunzio l’erbacce continuano a crescere lungo la via della stazione e nel parcheggio adiacente. Le macchine parcheggiano – non con poca difficoltà e con l’eventualità di rigare il mezzo – tra cespugli di piante indisturbate. Non uno dei migliori biglietti da visita per la città visti i tanti pellegrini e turisti, senza contare i cittadini e residenti del complesso Portali che giornalmente frequentano e vivono la zona.

