Interruzione energia elettrica a Santa Maria degli Angeli: le aree interessate

Riduzione del disservizio: la corrente mancherà per 3 ore e non più per 7 ore e mezza come comunicato inizialmente

Nella giornata di oggi venerdì 24 aprile avrà luogo un’interruzione dell’energia elettrica per lavori urgenti alla rete elettrica. L’energia elettrica mancherà dalle 13 alle 16, a Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles (all’altezza dei civici 34, 27, da 31 a 39, da 47 a 49, da 53 a 55, da 61 a 67, da 67 c a 71 a, 75), via Mattei (4, da 4 c a 14, 18, da 7 a 9), via Tacconi (da 4 a 14, 5), via Diaz (da 3 a 11), via Di Vittorio (6), via San Bernardino (8).

L’interruzione è stata inizialmente preavvisata dalla società elettrica con le informazioni affisse nelle vie con orario dalle 9,30 alle 16,30.

“L’interessamento dell’amministrazione comunale e la disponibilità dell’Enel – scrive il sindaco di Assisi Proietti – hanno reso possibile una riduzione delle ore del disservizio, pertanto l’energia elettrica non mancherà per 3 ore e non per 7 ore e mezza come comunicato dagli avvisi cartacei”.

