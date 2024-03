Istruttori amministrativi, il Comune ne cerca 2 con mobilità volontaria

Il Comune di Assisi cerca due istruttori amministrativi e intende coprire 2 posti a tempo pieno e indeterminato tramite l’istituto della mobilità volontaria tra enti. La figura professionale richiesta è quella di istruttore amministrativo e/o contabile (ex categoria C). Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di mobilità pubblicato sul sito istituzionale del Comune (amministrazione trasparente) e le domande devono pervenire esclusivamente per via telematica tramite il portale unico di reclutamento della funzione pubblica denominato InPa raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it entro il 7 marzo prossimo. La commissione esaminatrice, dopo aver effettuato la selezione per colloquio, stilerà una graduatoria che resterà valida per due anni.

Oltre agli istruttori amministrativi il Comune di Assisi cerca quattro poliziotti e operai. Nel primo caso c’è tempo fino al 20 marzo prossimo per presentare domanda al concorso pubblico per 4 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale (ex categoria giuridica C – posizione economica C1). Tra i requisiti, non avere un’età superiore a 35 anni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere almeno la patente di guida di categoria B o superiore. Le domande di ammissione vanno inviate solo in via telematica tramite il portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it. Tutte le informazioni sono reperibili qui.

Per quanto riguarda gli operai, il Comune cerca quattro figure operatore tecnico-manutentivo Il testo integrale del bando per la ricerca di nuovi operai è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Assisi all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – amministrazione trasparente – sezione bandi e concorsi e sul portale del reclutamento “InPa”. Anche in questo secondo caso le domande dovranno essere inviate entro il 30 marzo esclusivamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento della funzione pubblica, appunto l’InPA.

