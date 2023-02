Kit di sacchi per la differenziata, la consegna al via da lunedì 6 febbraio 2023

Al via la consegna dei kit di sacchi per l’anno 2023 verrà effettuata presso la stazione ecologica comunale, negli orari di apertura, e il calendario è stato stilato per frazioni. Sarà il gestore operativo Ece (EcoCave) a provvedere alla consegna consegna dei kit di sacchi (blu, giallo e grigio) a tutti gli utenti regolarmente iscritti ai tributi comunali residenti in zone servite dalla raccolta differenziata effettuata in modalità porta a porta.

La dotazione di kit di sacchi consegnata sarà sufficiente per un intero anno. Le utenze domestiche residenti nelle diverse frazioni dovranno recarsi presso la stazione ecologica comunale di Ponte Rosso per ritirare i sacchi solo nell’arco temporale indicato per la specifica località. I sacchi colorati sono per i contenitori per la raccolta porta a porta delle utenze domestiche delle Zone 1, 2, 3 e 4 non dotate di cassonetti o mastelli; quindi i sacchi verranno consegnati solo alle utenze domestiche servite dal porta a porta non dotate di contenitori. Per le nuove utenze, dopo aver effettuato l’Iscrizione all’ufficio comunale tributi, occorre registrare la propria richiesta al tasto 5 dei numero verde 800 010 683 oppure inviare una mail a [email protected] avente ad oggetto richiesta sacchi porta a porta, nome e indirizzo.

Dei buoni risultati della differenziata ad Assisi, il sindaco Stefania Proietti aveva parlato in un’intervista al Corriere dell’Umbria uscita la settimana scorsa: “Qui facciamo la storia, lo sottolineo ancora e parlando in termini di ambiente, lo facciamo in maniera reale. Abbiamo raggiunto il 75% di raccolta differenziata, siamo solo 28 mila residenti ma in città ne arrivano più di cinque milioni tra turisti e pellegrini. In un territorio con tanti vincoli paesaggistici sta nascendo una comunità energetica che mette insieme imprese, istituzioni e città per sostenere scuole, altre realtà e zone di fragilità economica. Un percorso che deve diventare d’esempio, questo auspico per Assisi”.

