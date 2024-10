La farmacia comunale si sposta: due giorni di stop per il trasloco

La farmacia comunale di Assisi resterà chiusa oggi e domani per il trasferimento nella nuova sede. Riaprirà sabato 2 novembre nei nuovi ed ampi locali di via Fratelli Matteucci, 10, sempre a Santa Maria degli Angeli, tra il centro commerciale e il complesso residenziale Le Cave.

La chiusura dei due giorni della farmacia comunale si rende necessaria per permettere il trasferimento dei prodotti farmaceutici nella nuova sede. In questi due giorni i cittadini possono rivolgersi alle altre farmacie presenti delle zone limitrofe. Ne dà notizia l’amministrazione comunale ricordando di “aver fortemente voluto la realizzazione di nuovi e spaziosi locali per la farmacia comunale al fine di offrire alla cittadinanza e ai turisti un punto di riferimento sempre più accogliente, accessibile e utile per gli utenti. La nuova struttura vuole rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze di salute e benessere della comunità, rafforzando il ruolo di questo presidio pubblico come luogo di prossimità ed eccellenza nel settore sanitario. La palazzina dove sorgerà la nuova farmacia comunale ospiterà anche degli ambulatori, sempre di proprietà comunale, che saranno messi a disposizione dei medici della zona tramite apposito avviso pubblico”.

Oltre allo spazio su Assisi News, da non dimenticare il numero verde gratuito. Per avere una panoramica sempre aggiornata delle farmacie aperte per turno nei festivi, prefestivi e orari notturni, ad Assisi, Bastia Umbra e in tutta l’Umbria, è possibile chiamare lo 800.829.058. Il call center, un numero verde gratuito regionale, è attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno.

