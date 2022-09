La zona Ex Montedison torna a risplendere per la visita di Papa Francesco (foto)

Tutto pronto per The Economy of Francesco che si terrà dal 22 al 24 settembre: e la città spera in un fuori programma del Pontefice nel centro storico

La zona Ex Montedison di Santa Maria degli Angeli si veste a festa per l’arrivo di Papa Francesco. L’imminente evento “The Economy of Francesco”, che si terrà al teatro Lyrick, ha reso necessario un restyling di tutta la zona. Per l’importante appuntamento, infatti, sono state decorate le isole di traffico con tanto di fiori gialli. Inoltre, è stata sistemata la viabilità e riverniciate le strisce stradali. Sempre nella zona Ex Montedison sono state aggiustate e inserite nuove ringhiere a fianco del sottopasso dell’area per agevolare il passaggio ai tanti giovani previsti ad Assisi per l’incontro.

Numerose le persone che si stanno adoperando alla riuscita dell’evento. Tutta la città freme per l’arrivo del Papa e si sta già interrogando su un possibile fuori programma. Francesco sarà ligio con la scaletta ufficiale dell’evento o sorprenderà tutti con una visita o più a sorpresa? Al momento non trapela alcuna indiscrezione ma non è da escludere un’apparizione in città o nei vicini conventi, specialmente dalle care ‘amiche’ suore. È ormai risaputo dell’importante legame che Bergoglio intrattiene sia con le Clarisse di Santa Chiara sia con le suore di Vallegloria a Spello.

Al momento, però, tutto dovrebbe andare come da programma: Bergoglio partirà alle ore 9,00 del 24 dall’eliporto del Vaticano, l’atterraggio nel piazzale vicino al Paleventi e lo spostamento del Santo Padre in auto fino al vicino teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Ad accoglierlo ci saranno tre giovani di Eof, il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, il vescovo monsignor Sorrentino, le massime autorità civili, i membri del Comitato organizzatore, i rappresentanti delle famiglie francescane e della Pro Civitate Christiana. Il Pontefice, alle ore 10,00 raggiungerà il palco dove, dopo un momento artistico-culturale, il benvenuto, l’introduzione e otto testimonianze di giovani da tutto il mondo, terrà il suo discorso e siglerà il Patto con i giovani di Economy per avviare il cambiamento dell’economia da lui stesso voluto. Il programma completo della tre giorni, che si svolgerà tra il teatro Lyrick, il Palaeventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico attraverso alcune conferenze, workshop e villaggi tematici, si concentrerà sul raccolto delle idee ed esperienze generate in tutto il mondo in questi tre anni di lavoro. Di sicuro la visita del Papa, la sesta, è destinata a rimanere nella storia e un’occasione unica per aver nuovamente “tirato a lucido” una zona che ne aveva proprio necessità.

Foto: Mauro Berti, gruppo editoriale Assisi News / Redazione

© Riproduzione riservata