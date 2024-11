Ladri scatenati: ad Assisi si rubano pure l’album del matrimonio

Ancora ladri nell’assisano: dopo i furti a Palazzo, Capodacqua e Santa Maria degli Angeli, a essere colpita la zona nuova di Assisi, con i malviventi che si portano via anche le… foto delle nozze. A darne notizia i diretti interessati sui social, con la “speranza” che i ladri possano essersi disfatti dell’album del matrimonio e quindi che questo possa essere ritrovati.

“Siamo stati derubati (Via Ada Negri) tra l’altro anche dell’album del nostro matrimonio e una chiavetta usb con video e foto… se qualcuno dovesse trovarli mi può contattare! Grazie infinite”, il messaggio delle vittime. Tanti i messaggi di solidarietà e l’arrabbiatura: “La zona delle case nuove è sotto attacco ogni giorno rubano in 2/3 case non si riesce a vivere in pace…. ogni tanto un giretto delle forze dell’ordine verso queste zone servirebbe”. Novembre si conferma un periodaccio sul fronte furti: prima del colpo con “vittima” l’album del matrimonio a metà mese i ladri avevano colpito a Capodacqua. Il bottino è di alcune migliaia di euro fra gioielli, contanti e ricordi di famiglia. A scoprire il fattaccio i padroni di casa, che si sono ritrovati l’abitazione messa a soqquadro e la cassaforte sfondata con un frullino. Furti erano stati messi a segno anche a Rivotorto e nella zona di San Damiano di Assisi, oltreché nella zona di San Benedetto. E a inizio mese, nel giro di due giorni, c’erano stati quattro furti a Palazzo e uno nella zona di via dell’Aeroporto.

A fine ottobre invece un colpo nella zona di espansione di Assisi era finito nel nulla per il rientro improvviso della proprietaria dell’abitazione che ha poi raccontato la sua brutta esperienza attraverso ai social oltre ad aver allertato i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi. La donna è uscita presto di casa (zona campo sportivo), insieme al figlio che ha notato la presenza di una macchina parcheggiata vicino casa, a marcia avanti, con i fari accesi e con una persona a bordo. Tornando a casa dopo pochi minuti, intorno alle 8.30 di ieri, ha subito visto che c’era qualcuno in casa e che i ladri avevano picchiato l’esemplare femmina di pastore maremmano che era rimasto in casa e che fortunatamente era solo assai spaventata. Della vicenda sono stati informati anche i Carabinieri con la descrizione dell’auto sospetta (che a quanto risulta era già stata notata nella zona nei giorni scorsi) e anche di alcuni numeri della targa.

Foto di freestocks | via Unsplash

