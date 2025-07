Lavori sulla rete idrica di Assisi, domani San Presto e Porziano a secco

Non si fermano i lavori sulla rete idrica di Assisi portati avanti da Umbra Acque e dopo le trenta ore di “black-out” e i lavori nel centro storico, adesso tocca alle frazioni di montagna di San Presto e di Porziano, che venerdì 11 luglio passeranno un pomeriggio senz’acqua.

Nello specifico Umbra Acque Spa, informa l’utenza interessata che – a causa lavori sulla rete idrica di distribuzione, interventi di manutenzione – dalle ore 14:30 alle 17:00 di venerdì 11 Luglio 2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi e nelle aree limitrofe:

– Località San Presto

– Vocabolo Porziano

– Via Don Giulio Barabani

– Via Mosciole

Le informazioni sullo stop – ad Assisi e non solo, come in generale per tutte le interruzioni programmate – sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445.

