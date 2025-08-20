Lavori sulla rete idrica, il 25 agosto 2025 stop all’acqua

Lavori sulla rete idrica, lunedì prossimo stop all’acqua per una mezza mattinata in alcune zone del Comune. Ne dà notizia un post su Facebook della Città di Assisi, secondo cui “Umbra Acque S.p.A. comunica che il 25 agosto 2025, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune zone di Assisi. L’interruzione – secondo il post – è dovuta a lavori urgenti e indifferibili sulla rete idrica di distribuzione”.

La sospensione – comunica Umbra Acque, gestore e responsabile dei lavori della rete idrica – è in programma dalla 9 di mattina a mezzogiorno, in particolare nelle seguenti vie del Comune di Assisi: Via Fonte Pallotta; e Via Confraternita di Sant’Antonio

Le vie sono entrambe ubicate nella zona tra Passaggio di Assisi e Castelnuovo. “Umbra Acque – si legge nella nota – ricorda che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso, sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda – conclude il comunicato stampa – resta comunque a disposizione informazioni o richiesta di interventi urgenti, attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24, al seguente numero verde: 800 250 445. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.umbraacque.com.

