Libera il sole, uscito il nuovo singolo della storica band assisana bastiola Starkout (foto+video)

È uscito su Youtube e su Facebook Libera il sole il nuovo singolo degli Starkout, band storica del comprensorio assisano-bastiolo formata da 5 “ragazzi del ’69”. “Il pezzo ‘Libera il sole’ – spiega la band – è caratterizzato da un bel suono rock, rende esplicita la maturità artistica di un gruppo affiatato che suona insieme da 37 anni. Il testo racconta in modo suggestivo come riuscire a liberarsi interiormente e tornare alla luce del sole… Dove trovare le energie per farlo? Su chi e cosa poter contare?”. (Continua dopo il video – link diretto)

Il brano è stato registrato presso lo studio di Lucio Gentili a Spoleto, del missaggio si è occupato Andrea Bocchini presso l’omonimo studio di Castel Ritaldi. Il video è stato realizzato utilizzando una location davvero suggestiva: le antiche fornaci Briziarelli dismesse a Santa Maria degli Angeli. Delle riprese e del montaggio video si è occupato Andrea Bencivenga, esperto videomaker angelano, la regia e fotografia è stata curata magistralmente da Marco Benincampi, autore anche della sceneggiatura.

Gli Starkout (Leonardo Del Piccolo, Gianluca Falcinelli, Curzio Moretti, Paolo Ricciarelli e Gianluca Sereni) oggi tutti impegnati professionalmente in diversi ambiti lavorativi e sociali, amano scrivere loro brani in autonomia e in particolare sono autori di un Qdisk realizzato nel 1990 e noti inoltre per ottimi piazzamenti ottenuti in diverse edizioni del Festival di Ariccia (Roma) organizzato da Teddy Reno e Rita Pavone con cui in quegli anni svilupparono una interessante collaborazione artistica. “Oggi torniamo con il nuovo singolo – conclude la band – simbolo di una amicizia che il tempo non è riuscito a scalfire”.

