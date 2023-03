Lite per il parcheggio, denunciato 65enne per minacce e danneggiamento

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno denunciato un 65enne per il reato di minacce e danneggiamento.

Secondo quanto riferito in sede di denuncia dalla vittima – un uomo, classe 1982 – a seguito di alcuni dissidi condominiali legati al consumo dell’energia elettrica, i rapporti con i vicini di casa si erano inaspriti, al punto che era stato costretto a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Nell’ultimo episodio, a seguito dell’ennesimo litigio con una vicina di casa per motivi di parcheggio, la vittima era stata insultata e minacciata da un altro vicino, un cittadino italiano di 65 anni, con il quale i rapporti erano tesi da tempo. Sceso per spostare l’auto e facilitare l’uscita della vicina, il 40enne era poi ritornato nella propria abitazione. Li era stato raggiunto dal 65enne che, dopo aver continuato a offenderlo e a minacciarlo, aveva colpito con un calcio il portone dell’abitazione, danneggiandolo.

Solo quando la vittima aveva chiamato la Polizia di Stato, il condomino si era allontanato ritornando nel proprio appartamento. Temendo per la propria incolumità, il 40enne si era poi rivolto agli agenti del Commissariato di Assisi per fare denuncia. Al termine delle attività di rito, il 65enne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento e minacce.

