Cane molesto: il litigio finisce in minacce, denunciata una persona

Litiga con la vicina di casa ritenendo non corretta il modo in cui la donna gestiva il suo cane, un meticcio, e viene minacciato di pestaggio via sms. Per questo motivo la polizia ha rintracciato e denunciato l’autore delle minacce.

Una discussione con una vicina di casa per via della gestione del cane della donna, un meticcio di taglia importante, finisce con delle minacce. È accaduto – segnala la Questura di Perugia – nella frazione Palazzo del Comune di Assisi. Poche parole scambiate per manifestare dissenso rispetto al modo di gestire l’animale di grossa taglia che l’uomo, un 62enne italiano, ha ritenuto non prudente e inadeguato. Ma al rientro in casa, l’uomo ha trovato sul proprio cellulare una serie di messaggi con i quali veniva minacciato di essere oggetto di pestaggio.

Immediata la richiesta di aiuto alla Polizia di Stato. Il 62enne, infatti, preoccupato per il tono dei messaggi ricevuti, si è recato presso gli uffici del Commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca e ha sporto denuncia. Gli approfondimenti dei poliziotti hanno consentito, in tempi record, di individuare il presunto autore delle minacce che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per reato di minacce con l’utilizzo del telefono.

