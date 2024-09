Lotto, ancora una vincita: con una giocata oro guadagnati 52.000 euro

Festa grande ad Assisi, in provincia di Perugia, grazie al gioco del Lotto. Nella località umbra, come riporta Agipronews, un ignoto o più ignoti vincitori hanno portato a casa 52.583,33 euro grazie ai numeri 6-14-23 sulla ruota di Firenze e a una giocata “Oro”. Il Numero ORO corrisponde al quinto estratto di ogni ruota e se indovinato consente di vincere premi più ricchi. Vincite anche in Liguria, Campania e Valle d’Aosta. L’ultimo concorso del Lotto – sempre secondo Agipronews, ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di 916 milioni da inizio anno.

Oltre ai “misteriosi” 100.000 euro vinti ad agosto, in passato erano stati vinti 10.000 da Mark & Marc a Rivotorto, e ancora prima 22.000 euro vinti a Rivotorto a giugno. Nel 2023, invece, la fortuna aveva premiato l’Umbria con vincite complessive per oltre 230mila euro: festa a Perugia dove si era registrato un colpo da 187.500 euro, a cui si era aggiunta un’altra vincita da 18.750 euro. Ad Assisi, invece, erano stati vinti 24.250 euro.

Nell’agosto del 2023 grazie al Superenalotto, a Santa Maria era stato centrato un 5 e vinti 46.000 euro all’edicola Moretti. C’erano sei ‘5’ centrati al SuperEnalotto a Petrignano di Assisi nel 2022, con una vincita da oltre 125.000 euro.

(Le informazioni sulle vincite non sono un invito a giocare d’azzardo. Il gioco del Lotto e altri giochi simili possono causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente. Se ritieni di aver bisogno di aiuto, puoi contattare il Numero Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo al 800 558 822)

Foto di Hermann Traub | via Pixabay

© Riproduzione riservata