Luci spente a Petrignano di Assisi, la segnalazione dei residenti

A Petrignano di Assisi manca la luce in alcune vie, i residenti protestano. “Seconda sera senza corrente elettrica nella zona nuova di Petrignano di Assisi – scrive una cittadina – zona scuole elementare e media. Non è la prima volta che accade. Qualche chiarimento e/o precisazione in merito? Adesso provvedo a segnalare a chi di dovere, però sono anche un po’ stanca di scrivere e segnalare per un problema di sicurezza pubblica perché alla fine è anche questo”.

Il problema in via Alessandro Fiumi e limitrofe, nella zona nuova della frazione di Assisi. “Ognuno illumina la propria casa per fare luce sulla strada ma non mi sembra normale tutto questo” – continua la protesta.

Un problema che va avanti da alcune sere, c’è chi addirittura sottolinea “da tre sere e non da due”. Segnalazioni inviate agli organi competenti non hanno portato ancora ad una soluzione. I cittadini del luogo si augurano quanto prima che venga effettuata la riparazione di quello che sembra essere un guasto dell’illuminazione pubblica sull’intera zona segnalata.