Luoghi della cultura dell’Umbria, l’impegno dei carabinieri del comando Tutela Patrimonio Culturale

In questo particolare momento di emergenza sanitaria, durante il quale le forze di polizia sono quotidianamente impegnate in servizi finalizzati a garantire l’applicazione e il rispetto delle disposizioni governative sul contenimento del contagio e sul mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri del Comando TPC hanno intensificato l’attività di controllo, svolta nell’ambito della specialità di settore a garanzia della sicurezza dei luoghi della Cultura dell’Umbria.

Sono stati organizzati – rende noto il comando provinciale – mirati servizi con lo scopo di prevenire reati in danno di musei, monumenti nazionali, siti archeologici, aree d’interesse paesaggistico, chiese e luoghi di culto dove spesso sono conservate opere di notevole pregio storico-artistico e devozionale, particolarmente esposte all’azione di malintenzionati. Le pattuglie svolte dai Carabinieri dello speciale reparto in supporto all’Arma Territoriale, a piedi ed automontate, oltre ai controlli dei luoghi d’arte si sono premurati di contattare anche i responsabili della vigilanza dei siti per recepire eventuali esigenze o criticità inerenti alla sicurezza anticrimine.

D’altronde luoghi della cultura dell’Umbria sono tantissimi. Il cuore verde d’Italia, sotto il profilo storico, artistico, architettonico, custodisce uno straordinario e ricchissimo patrimonio culturale caratterizzato dalla presenza di 8 siti UNESCO, 21 aree archeologiche aperte al pubblico, oltre 200 musei statali, comunali e diocesani, 100 biblioteche e più di 1000 luoghi di culto. Nel corso dei mesi di marzo e aprile, i Carabinieri del Nucleo TPC di Perugia hanno effettuato più di 250 controlli di verifica della sicurezza delle più importanti realtà culturali presenti sul territorio della regione Umbria.

Foto in evidenza http://www.artemagazine.it/