Domani i funerali del già presidente del Ctf e storico rappresentante dell'associazione dei Priori del Piatto di Sant'Antonio

5 Marzo 2026 Cronaca 1058

Lutto a Santa Maria degli Angeli, morto Luigi Capezzali: aveva 81 anni

Santa Maria degli Angeli piange Luigi Capezzali, già presidente del Ctf e storico rappresentante dell’associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, i cui funerali si terranno domani venerdì 6 alle ore 14,30 in Basilica. A piangerlo la famiglia (la moglie Maria, i figli Edoardo e Paolo e i nipoti Chiara e Francesco, con la sorella Marisa e Alessandro e Lia), ma anche tutti i parenti e gli amici.

“Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Priori esprimono profondo cordoglio per la perdita del caro Luigi” – la nota di cordoglio dell’associazione Priori Serventi del Piatto di Sant’Antonio Abate. “Con sincero dolore – il ricordo di Paola Gualfetti su Facebook dedicato a Luigi Capezzali – posso dire che si tratta di una vera perdita per l’intera comunità angelana, perché il silenzioso, discreto spirito di servizio in ogni situazione è stata la sua cifra identitaria. Per tutta la vita, senza flessioni, senza vanteria. Che dispiacere non poterlo vedere più, al Rubino, ogni mese a chiedere se era uscito per portarlo alla spedizione, così da anni. E poi al Ctf cultura, con quel garbo discreto con cui offriva sempre un mazzolino di fiori alle donne. E ancora in piazza coi priori, per il Piatto, e poi con gli ultimi rodioti che si vanno perdendo nella storia. Riposa in pace, amico mio, amico di tutti! Così, semplicemente come facevi tu”.

 

