Maltempo, colpito anche l’assisano: strada chiusa tra Tordandrea e Cannara (video)

Il maltempo colpisce anche nell’assisano, senza nessuna particolare criticità se non una strada chiusa tra Tordandrea e Cannara per l’esondazione di quello che – stando alle prime informazioni arrivate ad Assisi News – dovrebbe essere il torrente Ose. Non si registrano particolari criticità nel resto del territorio (continua dopo il video – link diretto)

In totale tra ieri e oggi i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Perugia e Terni hanno condotto un centinaio di interventi, di cui ieri (17 gennaio 2023, ndr) trenta nel perugino – tra le zone colpite, Foligno, Spoleto, Città di Castello e Todi, le richieste riguardavano principalmente piante cadute e rami pericolanti. Unica criticità a Spoleto, località Testaccio, dove un’intera famiglia è rimasta isolata a causa di un torrente incanalato in un tubo che ostruendosi ha esondato. Una cinquantina invece gli interventi nel ternano, dove dalle 4 di ieri pomeriggio il dispositivo di soccorso è stato integrato di ulteriori 6 unità di personale libero per un totale di 36 unità dislocate nelle tre sedi (Terni/Amelia/Orvieto). La tipologia di interventi maggiormente effettuati sono per alberi e rami pericolanti, smottamenti ed allagamenti. Il maltempo ha interessato tutta la provincia in particolare il ternano, il narnese e l’amerino. Gli smottamenti si sono verificati lungo alcune strade comunali in alcuni casi percorribili in una sola corsia. Nella frazione di Piediluco è stato necessario un soccorso a persona poiché la stessa era rimasta bloccata con la propria autovettura nel sottopasso che conduca al cimitero.

Nella notte tra il 17 e il 18 gennaio si è anche verificata una frana del comune di Cascia, frazione Poggioprimocaso, lungo la strada che collega Piè La Villa. Alle 23.30 circa sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia che per circa 4 ore hanno provveduto a sgombrare la strada liberando il passaggio ai soli mezzi di soccorso. Il tratto al momento rimane chiuso.

