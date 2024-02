Maltempo di giugno 2023, la Regione stanzia 300.000 euro

Dopo il no del governo allo stato di emergenza, saranno destinati ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra e Valtopina, 'spuntano' anche 100.000 euro per attrezzature per la Protezione Civile

“La Regione interviene con 300mila euro a supporto dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra e Valtopina nei cui territori nel giugno scorso si sono registrati svariati e pesanti danni a causa del maltempo ad abitazioni, attività, infrastrutture, aree private e pubbliche a seguito di eventi temporaleschi eccezionali che avevano causato le esondazioni dei fiumi Tescio e Topino”. È l’assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche, a illustrare il provvedimento approvato dalla Giunta regionale, su sua proposta. (Continua dopo il video – link diretto)

“Ci siamo impegnati a farci carico direttamente del sostegno – ricorda l’assessore -, non essendo stata accolta la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per l’entità puntuale e localizzata dei fenomeni meteorologici, e in tempi celeri, dopo aver riconosciuto alla fine di gennaio gli eventi calamitosi come emergenza di tipo regionale, abbiamo reperito le risorse con cui sostenere le amministrazioni comunali, cofinanziando le spese per le attività di soccorso e assistenza ai cittadini che hanno subìto danni e per il ripristino della funzionalità di servizi pubblici e infrastrutture”. “Una somma di 100mila euro è stata stanziata a questo scopo nel bilancio di previsione regionale – specifica ancora Melasecche nella nota sui fondi del maltempo – ed altri 200mila euro sono stati assegnati a valere sul Fondo regionale di protezione civile, rimodulando gli importi delle aree di intervento del programma di utilizzo delle risorse, in tutto circa 623mila euro, assegnate alla Regione per le annualità 2022 e 2023”.

Prosegue inoltre l’azione della Regione per il potenziamento del sistema di protezione civile degli Enti locali: “La Giunta ha destinato a tal fine 100mila euro del Fondo regionale di protezione civile, prevedendo che verranno assegnate ulteriori somme a tale linea di intervento nel bilancio regionale, da impiegare nell’acquisto di attrezzature e mezzi ritenuti necessari nei vari ambiti territoriali di protezione civile al fine di avere una adeguata distribuzione territoriale delle dotazioni della colonna mobile regionale”. All’acquisto delle attrezzature e mezzi destinati al potenziamento del sistema di protezione civile degli Enti locali provvederà la Regione, con successiva assegnazione in comodato gratuito ad una delle organizzazioni, con la clausola di renderli disponibili per tutte le organizzazioni dell’ambito territoriale, quando queste vengano attivate dal sistema di protezione civile, o della stessa Regione per l’utilizzo fuori dell’ambito stesso.

“Con il finanziamento di 300mila euro a supporto ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra e Valtopina, colpiti dal maltempo con gravi danni a seguito delle esondazioni dei fiumi Tescio e Topino nel giugno scorso, la Regione Umbria dimostra ancora una volta concretezza negli interventi e vicinanza ai territori”: lo sottolinea il capogruppo Lega Umbria nell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Stefano Pastorelli. “Ringrazio l’assessore alla Protezione civile, Enrico Melasecche – prosegue Pastorelli – per aver dato seguito alle sollecitazioni contenute nella mia interrogazione, già affrontata in Consiglio regionale e dove, recependo le istanze di tanti cittadini e operatori economici, sottolineavo la necessità di interventi significativi per sostenere le zone colpite dalle esondazioni del fiume Tescio.

“Grazie ai 300mila euro messi a disposizione dalla Regione Umbria – rimarca Pastorelli – si procederà a coprire le spese per le attività di soccorso, garantire assistenza ai cittadini colpiti e avviare il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici. Nonostante il mancato accoglimento dello stato di emergenza nazionale, la Regione ha deciso di agire con risorse proprie per sostenere i Comuni colpiti, a ulteriore dimostrazione dell’impegno profuso per i territori e della capacità di ascolto della Giunta Tesei”.

© Riproduzione riservata