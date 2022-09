Maltrattamenti in famiglia, minaccia di morte la moglie di fronte alla figlia: allontanato da casa

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno dato esecuzione a un’ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautela.re dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia nei confronti di un cittadino straniero di 56 anni indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Secondo quanto riferito dalla moglie ai poliziotti – si legge nella nota della Procura della Repubblica di Perugia – fin dai primi tempi successivi al matrimonio, aveva subito i comportamenti violenti del marito, consistenti in ingiurie, minacce e violente percosse. In un’occasione, l’uomo — alla presenza della figlia – aveva persino minacciato di morte la moglie. I maltrattamenti e le violenze erano poi proseguiti nel corso degli anni, diventando sempre più rilevanti.

La vittima, infatti, ha raccontato che nell’ultimo episodio il marito — in palese stato di ebbrezza — le aveva chiesto il bancomat e, al suo rifiuto, l’aveva violentemente percossa. Neanche l’intervento della figlia era servito a placare il 56enne che, dopo aver afferrato un coltello da cucina, aveva minacciato entrambe di morte. Le due donne, in quell’occasione, si erano rifugiate in camera da letto dove avevano richiesto l’intervento della Polizia di Stato, Il marito, a quel punto, aveva colpito con forza la porta della camera per poi allontanarsi dall’abitazione_ La vittima, terrorizzata, aveva a quel punto deciso di raccontare tutto alla Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato di Assisi guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, in ragione della gravità degli episodi, avevano attivato subito il Codice Rosso; terminate le indagini e ricostruita compiutamente la vicenda, è stato contestato all’uomo il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali con contestuale richiesta di applicazione di una misura cautelare a suo carico. Il Gip presso il Tribunale di Perugia, valutata la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione, ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento immediato dalla casa familiare, prescrivendo di non farvi più ritorno e vietando al 56enne di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia., nonché ai luoghi di lavoro, Una volta emesse il provvedimento, gli agenti hanno rintracciato e notificato all’uomo la misura cautelare.

