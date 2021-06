Manifesti elettorali Proietti imbrattati, Assisi Domani: “Inutile e controproducente”

Ancora manifesti elettorali imbrattati, una brutta abitudine che, anche nella città serafica, non si placa, ancora più brutta specialmente se contenente di nuovo insulti sessisti. Nei giorni scorsi erano stati scarabocchiati con insulti e scritte i manifesti di tutti i candidati, ora a farne le spese sarebbero solo i manifesti di Stefania Proietti, con scritte volgari e sessiste e disegnini sullo stesso tema.

Ed è immediata la condanna della lista civica del sindaco: “Assisi Domani fa gentilmente osservare a tutti coloro che si stanno impegnando in questi giorni a fare disegni e scrivere frasi ingiuriose sui manifesti di Stefania Proietti Sindaco – la nota a firma di Gianfranco Martorelli – che il loro sforzo per quanto ci riguarda è veramente inutile ed anzi addirittura controproducente”.

“Infatti deploriamo fermamente i manifesti elettorali imbrattati, ma sicuramente non ne siamo intimiditi, anzi siamo ancora più motivati nel sostenere Stefania nella sua seconda candidatura. Gli Uomini di Assisi Domani non hanno alcuna remora nel sostenere e farsi guidare da una Donna come Stefania perché ne apprezzano la tenacia, l’impegno, la competenza, la capacità. Questo conta per il Futuro di Assisi! La cultura delle reali Pari Opportunità – conclude Martorelli – come tutto quello che cerchiamo di fare, ci appartiene nei fatti concreti”.

