Marcia della Pace del 18 aprile, le modifiche a circolazione e traffico

Un’ordinanza del Comune di Assisi pubblicata sull’albo pretorio svela come cambia la viabilità a Santa Maria degli Angeli e nella parte bassa del centro storico di Assisi in occasione della Marcia della Pace del 18 aprile 2026 (qui tutte le informazioni sull’evento)

SANTA MARIA DEGLI ANGELI

DIVIETO DI SOSTA E ZONA RIMOZIONE – per tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 13.00 del 18.04.2026 e comunque sino al termine della manifestazione, sulle seguenti strade e piazze: area di sosta in fondo ai giardini della Basilica;

DIVIETO DI SOSTA E ZONA RIMOZIONE – per tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 12.00 del 18.04.2026 e comunque sino al termine della manifestazione, sulle seguenti strade e piazze: Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Viale Patrono d’Italia.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.00 del 18.04.2026 sino al termine della marcia, sulle seguenti vie e Piazze: Via Patrono d’Italia (tratto da Via Los Angeles a Via Protomartiri Francescani);

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 9.00 del 18.04.2026 sino al termine della marcia, sulle seguenti vie e Piazze: Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia (tratto da Via Protomartiri Francescani a Via Giovanna di Savoia regina dei Bulgari);

ASSISI

DIVIETO DI SOSTA E ZONA RIMOZIONE – per tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 12.00 del 18.04.2026 e comunque sino al termine della manifestazione, sulle seguenti strade e piazze: Viale Marconi, Giovanni Paolo II, Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piaggia di Porta San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 9.00 del 18.04.2026 sino al termine della marcia, sulle seguenti vie e Piazze: Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia di Porta San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco.

SENSO UNICO ASCENDENTE – dalle ore 9.00 del 18.04.2026 sino al termine della marcia, sulle seguenti strade e piazze: Via Borgo San Pietro, Via Sant’Apollinare, Via Giovanni da Bonino, Piazza del Vescovado.

DIVIETO DI ACCESSO, per tutti i veicoli eccetto autorizzati, dalle ore 9.00 del 18.04.2026, sino al termine della marcia in: Viale Maratona da Via Tescio, Via Insula Romana da Via Ospedale delle Pareti, Via Francesca da Via di Valecchie (direzione ovest), Via Campiglione senso ascendente direzione Assisi dalla intersezione con Via San Vetturino (la viabilità per l’Ospedale di Assisi sarà garantita da Via Campiglione, Via San Giovanni, Via Tescio, Viale Maratona, attraversamento vigilato di Via Patrono D’Italia, Via Carducci), Via Manzoni dalla rotatoria di Via Borsi (direzione Via Patrono d’Italia) e in tutte le traverse che confluiscono in Via Patrono d’Italia.

ITINERARI ALTERNATIVI PER ASSISI ED ESODO durante le fasce orarie di interdizione della circolazione causa la Marcia della Pace: S.S. 75 – USCITA RIVOTORTO – S.R. 147 Frazione Viole – Via Madonna dell’Olivo

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