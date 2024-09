Marcia della Pace, Festa tricolore dell’Umbria e Giro Handbike, le modifiche alla viabilità sabato e domenica

A causa dei numerosi eventi che si terranno ad Assisi sabato 28 e domenica 29 -in particolare la festa tricolore organizzata da Fratelli d’Italia, la tappa finale nazionale Handbike e la marcia della Pace organizzata dal Fronte del Dissenso -e si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Per la giornata di domani, 28 settembre, in occasione della Festa tricolore dell’Umbria, che avrà luogo a Santa Maria degli Angeli, in piazza Garibaldi, il traffico subirà il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle 9 alle 18 in Via Patrono d’Italia dall’intersezione con via Los Angeles con Via Protomartiri Francescani.

Domenica 29 settembre si svolgeranno due manifestazioni, la marcia della pace “Fuori l’Italia dalla guerra” da Santa Maria degli Angeli ad Assisi e il campionato italiano hand bike. Queste le modifiche per quanto riguarda la MARCIA DELLA PACE: scatterà il DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli dalle 10 alle 17 e comunque sino al termine della manifestazione, a Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola e Via Patrono d’Italia. Ad Assisi lo stesso divieto riguarderà Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia di Porta San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Via San Francesco, Via Fortini, Piazzetta Verdi, Via Portica e Piazza del Comune (difronte all’Ufficio Turismo), Via San Rufino, Via San Gabriele dell’Addolorata (tratto sino alla farmacia), Piazza San Rufino, Via del Turrione, Via Porta Perlici, Via della Rocca (eccetto autorizzati per la manifestazione), Piazza delle Libertà Comunali – Rocca Maggiore (slarghi laterali alla strada, eccetto autorizzati per la manifestazione).

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 14 a SANTA MARIA DEGLI ANGELI in Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia (tratto da Via Los Angeles a Via Giovanna di Savoia regina dei Bulgari). Ad Assisi in Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Via Vittorio Emanuele II (tratto da Viale Marconi a Via Padre Giorgi), Piazza Giovanni Paolo II, Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Via San Francesco, Via Fortini, Via Portica e Piazza del Comune, Via S. Gabriele dell’Addolorata, Corso Mazzini, Piazza S. Rufino, Via Porta Perlici, Via della Rocca, Via del Turrione.

È stato previsto inoltre il SENSO UNICO ASCENDENTE dalle ore 15 fino al termine della manifestazione in Via Borgo san Pietro, Via Sant’Apollinare, Via Giovanni da Bonino, Piazza del Vescovado; e il SENSO UNICO ALTERNATO, sempre dalle 15, in via Sant’Agnese.

E’ stato disposto il DIVIETO DI ACCESSO, per tutti i veicoli eccetto autorizzati, dalle ore 15 in Via Maratona da Via Tescio, Via Ospedale delle pareti da Bastia Umbra (ponte sul Tescio), Via Insula Romana da Via Ospedale delle Pareti, Via Francesca da Via di Valecchie (direzione ovest), Via Vittorio Emanuele II da Via Petrosa (senso discendente), Via Campiglione senso ascendente direzione Assisi dalla intersezione con Via San Vetturino (la viabilità per l’Ospedale di Assisi sarà garantita da Via Campiglione, Via San Giovanni, Via dell’Isola attraversamento vigilato di Via Patrono D’Italia, Via Francesca), Piazza Dante Alighieri da Via D’annunzio, Via D’Annunzio da Via Santa Maria Maddalena, Via Manzoni dalla rotatoria di Via Borsi (direzione Via Patrono d’Italia) e in tutte le traverse che confluiscono in Via Patrono d’Italia.

Per lo svolgimento della gara ciclistica riservata alla categoria paralimpica Cat. HANDBIKE denominata “Campionato Italiano per Società – Trofeo Todey International – 4° Memorial Gino Fragola” è stato deciso il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE a Santa Maria degli Angeli dalle 7 alle 13 in Via Patrono D’Italia, dall’intersezione con Via Protomartiri Francescani a Via Los Angeles con esclusione dei mezzi autorizzati per lo svolgimento della manifestazione.

Dalle 8 alle 13 invece sarà sospesa la circolazione in Via Los Angeles, Via Becchetti, Via Raffaello, Via Risorgimento, Via Ponte Rosso, Via Tescio, Via dell’Isola Romana, Viale Maratona, Via Ospedale delle Pareti, Via San Bonaventura, Viale Patrono d’Italia (da Via San Bonaventura a Via Protomartiri Francescani) Via Manzoni (da rotatoria con Via Borsi a rotatoria Caserma carabinieri).

Sarà istituito il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8 alle 13 in Via Carducci dalla Stazione FF. SS. a Via Patrono D’Italia e Via Jacopa de’Settesoli direzione Via Becchetti; sempre nell’arco dello stesso orario ci sarà il SENSO UNICO in Via Toti direzione Via Ermini.

Inoltre sarà introdotto il DIVIETO DI SOSTA dalle ore 00 alle 13 in Via Patrono d’Italia, da Via San Bonaventura a Via Los Angeles; in Via Los Angeles, da rotatoria con Via Patrono d’Italia a rotatoria con Via Ermini; e nel Parcheggio Piazza Innocenzo III; in Via degli Oddi dalle ore 8.00 alle ore 13.00; in Via Ponte Rosso, Via Tescio, Via Dell’Isola Romana, Via Ospedale delle Pareti; in Via Raffaello, nella semicarreggiata destra direzione di marcia da Via Becchetti a Via Pinturicchio.

RACCOLTA DI RIFIUTI

Oltre alle modifiche alla viabilità, Per quanto riguarda la combinazione dei due eventi di domenica (marcia della pace e campionato hand bike) con le modifiche della viabilità salta il passaggio del ritiro delle 9.30, pertanto i rifiuti devono essere tassativamente esposti sabato sera dopo le 22. L’accesso all’isola ecologica non sarà consentito dalle 8.30 alle 12.30.

