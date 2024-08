Marco Serena “schiaccia l’ovo” per il 4º anno di fila agli Antichi Sapori di Rivotorto (foto)

Il tradizionale gioco - che ricorda tempi lontani - va in scena ogni anno ed è organizzato dalla società sportiva Rivo Subasio: in palio prelibati salumi del territorio assisano

Ormai è una tradizione che viene sempre rispettata, e soprattutto a rispettarla è Marco Serena, volto molto conosciuto ad Assisi e nel territorio – imprenditore nel settore immobiliare e juventino doc iscritto proprio allo Juventus Club rivotortese – che ancora una volta ha sbaragliato la concorrenza a Rivotorto di Assisi in quello che è un gioco storico e tradizionale, che riscopre radici lontane quando per giocare e divertirsi bastava ben poco.

Ogni anno alla Rassegna Antichi Sapori c’è infatti uno spazio dedicato alla società sportiva ASD Rivo Subasio. La società sportiva di Rivotorto organizza il gioco “Schiaccia l’uovo” in formula dialettale per tutti “ovo”, dove, con una boccia, si deve rompere l’uovo da una distanza abbastanza lontana. (Continua dopo la foto)

Nel gioco ci sono in palio vari salumi genuini e territoriali come da buona tradizione alla Rassegna Antichi Sapori, sagra umbra che presenta 100 piatti in 10 giorni esaltanti le antiche ricette regionali dell’Umbria e come ogni anno – ormai il quarto consecutivo – è stato Marco Serena a fare centro vincendo un buon prosciutto e un salame perché è riuscito per ben quattro volte a schiacciare l’uovo con soli venti tiri. Notizie ‘genuine’ che fanno bene alla quotidianità.

© Riproduzione riservata