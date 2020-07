Maxi sequestro di droga a Bastia Umbra: trovati 3 kg di cocaina e 30 kg di marijuana (foto+video)

Maxi sequestro di droga a Bastia Umbra, con annesso arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie all’incessante attività di contrasto allo spaccio di droga, gli agenti del Commissariato P.S. di Assisi, diretto dal vice questore aggiunto dott.ssa Francesca Domenica Di Luca, hanno scoperto e smantellato una “piazza” di spaccio strategica sul territorio. Dopo una articolata attività info investigativa e un’importante attività di controllo del territorio, gli uomini dell’ufficio anti crimine e la squadra volante del commissariato hanno fermato a bordo della sua autovettura un trentasettenne, di origini straniere, regolare sul territorio nazionale e titolare di un’officina nella zona industriale del suddetto comune con un solo precedente di Polizia per lesioni personali. (Continua dopo il video)



All'atto del controllo l'uomo, apparentemente insospettabile, veniva trovato in possesso di due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina e più di 2.000 euro in banconota da 50. A quel punto gli agenti decidevano di sottoporre a controllo anche la sua officina. Una volta all'interno la sorprendente scoperta, un vero e proprio deposito di droga. All'interno di un veicolo parcheggiato dentro all'officina venivano trovati veri e propri sacchi in plastica di infiorescenze di marijuana per un peso di circa 30 kg.

Setacciata ogni stanza dei locali, gli agenti passavano al controllo anche del piano superiore deputato a vere e propria officina dello spaccio. Dentro gli armadi, nascosti sotto una coperta, panetti e pezzi di cocaina oltre che più di 40 involucri di sostanza chimica da aggiunta, bilancini di precisione. In totale, nel maxi sequestro di droga a Bastia Umbra, venivano rinvenuti più di 3 kg di cocaina e 30 di marijuana. Il titolare dell'officina a quel punto veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dei P.M. di turno condotto all'esito delle formalità di rito al carcere di capanne, in attesa della convalida dell'arresto. La merce sequestrata, secondo le prime informazioni, ha un valore di circa mezzo milione di euro.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews