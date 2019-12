Mezzo fuori strada, pompieri sul posto

Intorno alle 21,30 di sabato sera i vigili del fuoco di Assisi e un mezzo dell centrale sono intervenute per recupero furgone Daily in Località Ponte Grande di Assisi. Il mezzo era finito con le ruote nel fossato e si è reso necessario l’intervento dei caschi rossi. Nessuna persona coinvolta.

Ieri mattina analogo incidente: come segnalato su Sei di Assisi se.., “ecco le conseguenze di chi transita in questa strada,che da ponte grande torna su a petrata: per evitare le buche(i fossi) si rischia la vita”.