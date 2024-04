Minaccia la moglie, denunciato 86enne

Ancora un episodio di minacce e violenze nei confronti di donne nel comprensorio. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Cannara hanno deferito in stato di libertà un 86enne del luogo per l’ipotesi di reato di minaccia aggravata. L’uomo, al culmine di un litigio, avrebbe minacciato di morte la coniuge che, in preda al panico, segnalava l’accaduto al NUE – numero unico di emergenza – 112, richiedendo l’intervento dei militari.

I carabinieri della locale stazione, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, giunti immediatamente sul posto, hanno dapprima cercato di sedare gli animi e poi, venuti a conoscenza che l’86enne fosse detentore di armi e munizioni, hanno effettuato il ritiro cautelativo con lo scopo di richiedere l’emissione di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni alla Prefettura competente. L’uomo – conclude la nota dell’Arma – è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la violazione di minaccia aggravata.

