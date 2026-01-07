Minaccia un uomo con un coltellino multiuso: 49enne denunciato

È stato denunciato per minacce aggravate il 49enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver “scampanellato” e citofonato in una abitazione ha tentato di aggredire uno dei residenti, arrivando a estrarre un coltellino multiuso dalla tasca e minacciandolo di morte. L’intervento è stato della polizia di Stato di Assisi e i fatti sono accaduti a Santa Maria degli Angeli: chiamati da una coppia di residenti gli agenti hanno trovato il 49enne ancora sul posto, intento a citofonare e a molestare i residenti di un’abitazione. Nonostante la presenza degli agenti, il 49enne ha tentato di aggredire il figlio dei richiedenti l’intervento, nel frattempo giunto sul posto; estratto un coltellino dalla tasca, lo ha brandito contro l’uomo minacciandolo di morte. Bloccato dagli agenti, il 49enne ha dichiarato di avere un credito nei confronti della vittima, motivo per il quale si era recato presso l’abitazione dei genitori di quest’ultimo. Gli agenti, dopo aver sequestrato il coltellino, hanno sentito in merito le controparti che hanno negato quanto asserito dall’uomo. A quel punto, ultimati gli atti di rito, il 49enne è stato denunciato per il reato di minacce gravi e aggravate.

