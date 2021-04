Misericordia Assisi, oltre mille i test anti-Covid eseguiti al Palaeventi (foto)

I test anti-Covid della Misericordia Assisi utili alla popolazione che risponde in massa. Nelle giornate del 24 e 25 aprile presso il Palaeventi di Santa Maria degli Angeli, la Misericordia di Assisi ha continuato la campagna di screening COVID attraverso test rapidi diagnostici qualitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM anti SARS Cov-2.

“È stata riscontrata una grande partecipazione della popolazione che si è sottoposta numerosa ai test.

Alla fine della due giorni – dicono dalla Misericordia Assisi – sono stati infatti oltre mille i test eseguiti, con alcuni casi di positività prontamente segnalati agli enti preposti”.

La Misericordia continuerà l’attività di screening fino a fine mese nelle frazioni del Comune di Assisi: nei giorni 26 e 27 a Castelnuovo presso le ex scuole. Il 28 e 29 aprile a Tordandrea in piazza dei Caduti. Il 30 aprile a Torchiagina presso i locali della Proloco. Il 30 aprile a Rivotorto presso la Proloco.

“Ringraziamo tutte le associazioni angelane – concludono dalla Misericordia Assisi – che hanno supportato i volontari durante lo svolgimento del servizio, tutte le persone che hanno aderito e tutti i volontari che si sono alternati durante il servizio”.

Aggiornamento delle ore 13 di lunedì 26 aprile

Anche gli assessori comunali Massimo Paggi (delega alla sanità e ai servizi sociali) e Paola Vitali (scuola ed edilizia scolastica) hanno salutato ieri i volontari della Confraternita della Misericordia che nello scorso fine settimana nei locali del Palaeventi hanno effettuato ai cittadini e alle cittadine di Assisi la somministrazione dei test sierologici per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti Sars – Cov – 2 (pungidito).

Il test è utile per venire a conoscenza della probabilità di essere stato contagiato dal covid-19; questa infezione, infatti, può essersi presentata senza alcun sintomo o con lievi sintomi.

“Un’altra settimana piena per lo screening anti-covid che, ricordiamolo – scrivono dal Comune di Assisi – si è tenuta sempre al Palaeventi anche dalla Croce Rossa Italiana che nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì ha somministrato in tutto 1500 test messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Quasi 2000 in tutto – sottolineano dal Comune – i test somministrati dalla Confraternita della Misericordia che continua la campagna gratuita e su base volontaria, anche nelle varie frazioni del territorio comunale (oggi e domani a Castelnuovo, il 28 e 29 Tordandrea, il 30 a Torchiagina e Rivotorto, dalle 19 alle 22).

Il test-point al Palaeventi era stato allestito anche nel precedente fine settimana per volontà dell’amministrazione comunale al fine di effettuare i test sui soggetti maggiormente esposti al pubblico ovvero proprietari e dipendenti di attività commerciali, bar, ristoranti e strutture ricettive, questo con l’obiettivo di garantire la riapertura in sicurezza.

Gli assessori Paggi e Vitali si sono intrattenuti con i volontari della Confraternita della Misericordia e hanno espresso parole di ringraziamento per l’attività svolta: “Un grazie di cuore da parte dell’amministrazione comunale per questa campagna di screening rivolta a tutta la popolazione. Il lavoro delle associazioni di Assisi è encomiabile e rappresenta un grande valore prezioso per la nostra comunità”.

