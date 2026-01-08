Mobilità e accoglienza turistica, Confcommercio e Assisi al centro denunciano i disagi

Confcommercio Assisi interviene con una presa di posizione netta sulla gestione della mobilità cittadina durante le Feste di Natale (situazione segnalata in primis da Assisi News, ndr), denunciando una situazione che ha generato gravi disagi a turisti, cittadini e operatori economici, compromettendo l’esperienza di visita e la vivibilità della città nei giorni di massima affluenza.

I provvedimenti sulla mobilità adottati dall’amministrazione comunale “hanno previsto il dirottamento dei flussi turistici a Santa Maria degli Angeli, con collegamento verso il centro storico di Assisi tramite navetta ogni trenta minuti. Un sistema che, secondo Confcommercio Assisi, si è rivelato fortemente inadeguato: l’area di sosta era priva di servizi, punti di ristoro e di qualsiasi forma di accoglienza, lasciando i visitatori disorientati e costretti ad attendere a lungo dopo ore di viaggio. ‘È questa l’accoglienza che l’Assisi inclusiva ha scelto di offrire ai suoi cittadini e ai suoi ospiti?’, chiede il presidente di Confcommercio Assisi, Vincenzo Di Santi. ‘Concluse le festività natalizie, sentiamo il dovere di fare il punto su ciò che abbiamo vissuto e di esprimere una contrarietà totale nei confronti di un modello organizzativo che ha lasciato tutti scontenti. Come Associazione di categoria – prosegue Di Santi – chiediamo una revisione urgente e immediata degli interventi che l’amministrazione mette in campo nei momenti di maggiore afflusso turistico. Le criticità emerse quest’anno sono state tali e così evidenti che non prendere in considerazione soluzioni alternative ci impone di valutare anche forme di mobilitazione contro questa ordinanza comunale’.

“Le difficoltà alla mobilità riscontrate sono state – per Confcommercio – sotto gli occhi di tutti: traffico veicolare in tilt, code interminabili, massiccio impiego della polizia locale per la gestione dell’ordine pubblico, turisti discriminati e costretti a parcheggiare “nel nulla”, lunghe file ai punti di incontro per le navette, parcheggi a pagamento giornaliero fino a 15 euro, una città di fatto divisa in due, intere aree non raggiungibili, esercizi commerciali deserti e ristoranti con prenotazioni puntualmente annullate a causa dell’esasperazione dei clienti. Confcommercio Assisi ricorda inoltre che già nel settembre scorso aveva consegnato all’amministrazione comunale un documento strutturato contenente una serie di proposte concrete per migliorare l’esperienza turistica e la vivibilità della città, elaborate anche sulla base delle criticità già emerse in passato nei periodi di massima affluenza. Proposte che, ad oggi, non sono state prese in considerazione. ‘Quanto accaduto durante le festività natalizie di quest’anno”, conclude il presidente di Confcommercio, “dimostra che Assisi ha bisogno di una programmazione seria, condivisa e lungimirante sulla mobilità e sull’accoglienza, all’altezza del suo ruolo e della sua vocazione internazionale, soprattutto in vista delle celebrazioni legate alla figura di San Francesco’”. Per questi motivi, Confcommercio Assisi ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con l’amministrazione comunale, in programma giovedì 9 gennaio alle ore 12.00, con l’obiettivo di avviare un confronto concreto e individuare soluzioni efficaci per il futuro.

Assisi sta diventando sempre più difficile da raggiungere, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza turistica, segnala invece la lista civica Assisi al centro secondo cui “La gestione del traffico messa in campo dalla giunta, in particolare sotto le feste e nei ponti, ha prodotto un caos che ormai non riguarda solo i visitatori, ma colpisce in pieno anche residenti e attività economiche. I blocchi al traffico per i non residenti, introdotti con l’obiettivo di incentivare l’uso delle navette, stanno generando pesanti effetti collaterali sulla viabilità cittadina: code, rallentamenti e ingorghi che paralizzano gli accessi e rendono complicati perfino gli spostamenti ordinari. “Le criticità più evidenti, segnalate da cittadini e operatori, si registrano lungo gli assi principali di ingresso: viale Giovanna di Savoia, via Madonna dell’Olivo, via Patrono d’Italia e l’area circostante al Teatro Lyrick. In questi punti le limitazioni imposte finiscono, di fatto, per ‘tagliare’ Assisi in due. A incidere sul quadro complessivo della mobilità – sottolinea il consigliere Ivano Bocchini – c’è anche la chiusura del parcheggio Matteotti, elemento centrale del piano di mobilità adottato. Una scelta che può anche avere motivazioni specifiche, ma non può trasformarsi nell’alibi per un sistema che manda in tilt gli ingressi principali della città nei giorni di punta”.

