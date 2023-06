Molesta alcuni cittadini e turisti, 35enne denunciato e ‘daspato’ con un divieto di allontanamento che durerà 48 ore.

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono stati allertati della presenza di un uomo che, dopo aver molestato alcuni cittadini e turisti, aveva minacciato dei giovani, mimando il gesto di una pistola. Dopo che i testimoni hanno dato una descrizione dell’uomo gli agenti hanno pattugliato il centro cittadino riuscendo a rintracciarlo poco dopo, nei pressi di piazza San Rufino. L’uomo, un 35enne di nazionalità straniera, è stato perquisito per verificare l’eventuale possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Successivamente è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti e denunciato per minacce. Nei suoi confronti è stato anche emesso un ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 14/2017 (pacchetto di misure, il cui obiettivo è potenziare l’intervento degli enti territoriali e delle forze di polizie nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati) che gli precluderà, per le successive 48 ore, di frequentare i luoghi in cui si è reso protagonista di atteggiamenti molesti e di disturbo.

