Morta Raffaella Carrà, con lei collaborò l’assisano Alfiero Toppetti

E’ morta Raffaella Carrà. Cantante, attrice, conduttrice e icona di stile. Aveva 78 anni. “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Japino dà il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Con lei aveva lavorato l’assisano Alfiero Toppetti. Era un ex ragazzo di provincia con la passione per lo spettacolo che, per una serie di circostanze fortunate, ha realizzato il suo sogno il presentatore-attore di Assisi Alfiero Toppetti, che partendo da Pupi Avati era poi arrivato a lavorare con Raffaella Carrà, poi Giancarlo Giannini, Lino Banfi, Renato Pozzetto.

Nemerosi film per Toppetti, con Alfiero che proprio con Raffaella Carrà partecipò a diversi varietà e soprattutto a ‘Domenica In’. La grande occasione per 34 puntate al fianco di Raffaella Carrà, autrice e presentatrice di quell’edizione, per Toppetti arrivò nella stagione 1986-1987. “Di lei ho un meraviglioso ricordo – aveva detto Toppetti in una intervista a La Nazione rilasciata nel 2015 – La Carrà è una grande professionista e da lei ho imparato tutto”.

Raffaella Carrà, la cui notizia della scomparsa si è diffusa anche in Sudamerica dove era molto conosciuta ed apprezzata, si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di energia. Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata. Donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma di figli – diceva sempre lei – ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad “Amore”, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore.

