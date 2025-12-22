Morte di Davide Piampiano, Piero Fabbri condannato a quattro anni, due mesi e 20 giorni

Arriva a sentenza la vicenda della morte di Davide Piampiano: Piero Fabbri, il muratore 58enne arrestato poche settimane dopo i fatti per omicidio volontario, è stato condannato per omicidio colposo con colpa cosciente; non è stato invece riconosciuto il dolo eventuale più volte chiesto dalla famiglia. La decisione oggi, 22 dicembre 2025, al termine di una camera di consiglio durata alcune ore. Si conclude così – riporta il Tg3 Umbria – il procedimento con rito abbreviato a carico del muratore che poche settimane dopo l’11 gennaio 2023 – data della morte di Davide Piampiano – era stato arrestato su richiesta della procura di Perugia.

Secondo l’accusa, l’uomo faceva parte della stessa squadra di cacciatori “Subasio” e invece di chiamare immediatamente i soccorsi dopo il ferimento di Davide avrebbe messo in atto un depistaggio per allontanare da sé le responsabilità; aveva sostenuto di essere arrivato sul posto dopo che da casa sua aveva sentito in lontananza uno sparo e di aver trovato Davide in fin di vita per un colpo partito per sbaglio dal suo stesso fucile. Una versione che aveva già cominciato a ‘traballare’ con le risultanze dell’autopsia e definitivamente smentita dalle risultanze della Go pro. Oltre alla condanna in carcere, per Fabbri scatta anche il sequestro del fucile Benelli che ora sarà destinato alla competente direzione territoriale di artiglieria, il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Per la famiglia arrivano anche dei risarcimenti, quantificati in 70.000 euro ciascuno per i genitori Antonello e Catia, 50.000 euro per la sorella Valeria, 30.000 euro ciascuna per Daniela e Roscini Federica. Considerato che la pena per l’omicidio colposo è da sei mesi a 5 anni, e l’aggravante della previsione dell’evento comporta un aumento della pena fino ad un terzo, ma che la scelta del rito abbreviato comporta uno sconto di pena di un terzo, la pena si colloca nella fascia del massimo. Inoltre le cifre di cui sopra sono le provvisionali che Fabbri dovrebbe pagare subito; in futuro sarà quantificato anche il risarcimento integrale.

“Esprimiamo – dicono i legali della famiglia Matarangolo e Maresca con il professor Flora – una moderata soddisfazione, perché pur non essendo stata accolta la richiesta di riqualificazione del fatto come dolo eventuale, è stata accolta la nostra richiesta di rimettere gli atti alla Procura perché Fabbri sia perseguito anche per omissione di soccorso aggravato dall’evento morte, il caso è stato trattato in maniera approfondita e stante l’attribuzione di una pena che si avvicina al massimo edittale, più alta di quella richiesta dal p.m., e considerato lo sconto per la scelta del rito abbreviato, è evidente che, prima di leggere le motivazioni, si può ritenere che il giudice abbia classificata molto grave la condotta del Fabbri”. Per la parte civile anche la soddisfazione della “prima” di un video girato dalla GoPro con la realtà immersiva, e il perseguimento anche per l’omissione di soccorso, che nessuno tra Perugia e Firenze gli ha mai contestato; una richiesta che è stata accolta dal giudice. E in generale, la vittoria “morale” non di una vendetta nei confronti di Fabbri, ma la ricostruzione veritiera del fatto, ristabilendo la verità su quello che è accaduto, al di là di quanto raccontato dal muratore che nel luglio scorso si è visto rigettare il patteggiamento a tre anni da scontare fuori dal carcere e con lavori di pubblica utilità. Da tenere da conto che il tutto potrebbe non finire qui: a Fabbri la possibilità di appellare o meno la sentenza, con tutto quello che ne deriverebbe.

