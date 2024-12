Nasce il premio Alfiere del turismo: la prima edizione va ad Hans-Albert Courtial

Ideatore della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, ha saputo diffondere il nome di Assisi in tutto il mondo

È stato assegnato ad Hans-Albert Courtial il riconoscimento civico di “Alfiere del Turismo Città di Assisi”, recentemente istituito dalla Giunta comunale per riconoscere l’operato di quanti abbiano contribuito a dare lustro alla città o si siano distinti per la loro attività di promozione nel mondo delle eccellenze del territorio comunale in ambito turistico.

Il mecenate tedesco, organizzatore di pellegrinaggi culturali e sostenitore di musica e arte sacra, è stato premiato per l’anno 2024 dal sindaco Stefania Proietti, in un incontro avvenuto nei giorni scorsi, nel Palazzo Comunale, presente anche l’assessore al turismo, Fabrizio Leggio. A Courtial è stata consegnata una spilla con lo stemma della Città di Assisi e una pergamena, con la motivazione del prestigioso titolo assegnato: “Uomo di elevata cultura, conoscitore della musica sacra e mecenate, che da più di mezzo secolo organizza pellegrinaggi ed eventi di alto valore culturale, volti alla promozione del territorio italiano. Ideatore della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, ha saputo diffondere il nome di Assisi in tutto il mondo, valorizzandone anche la vocazione musicale e artistica”.

Il neo “Alfiere del Turismo” si è detto “emozionato e grato” per l’encomio ricevuto, esprimendo la volontà di sostenere, da mecenate, nuovi progetti per la valorizzazione della città, a cui è profondamente legato da oltre cinquant’anni. “Si tratta – ha sottolineato il sindaco Stefania Proietti – di un riconoscimento civico dall’alto valore simbolico, finalizzato a identificare e a valorizzare quelle figure che, con impegno e orgoglio, portano il nome di Assisi nel mondo, rendendo così un importante servizio alla comunità e al territorio”.

Il titolo di “Alfiere del Turismo Città di Assisi” è destinato a cittadini italiani o di altri Paesi, di riconosciuta probità, che abbiano dato lustro a città e istituzioni e reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale, attraverso la loro notoria opera nel campo del turismo, della promozione del territorio e del patrimonio culturale e artistico in ogni sua espressione, della politica, dell’assistenza, della filantropia, dello sport, delle attività internazionali. L’assegnazione, laddove esistano i suddetti requisiti, viene decisa dalla Giunta comunale motu proprio o su segnalazione dei membri del Consiglio Comunale.

© Riproduzione riservata